Trunkenheit im Verkehr





Dieser war im Bereich Koblenzer Straße in Wittlich mit seinem Fahrrad unterwegs.



Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit über 2,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



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