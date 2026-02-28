Trunkenheit im Verkehr





Hier wurde er durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen.



Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille bei dem Mann festgestellt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell