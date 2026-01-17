Trunkenheit im Verkehr





Hier wurde er durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen nachdem er seinen Personenkraftwagen auffällig unsicher und teilweise in Schlangenlinien geführt hatte.



Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 37-Jährigen eine alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



