Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit einem Wert von über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig war.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Trunkenheit im Verkehr
