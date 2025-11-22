Trunkenheit im Verkehr

Am 22.11.2025 gegen 04:33 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 32-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Gutenbergstraße in Wittlich unterwegs war.





Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit einem Wert von über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig war.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell