Hier wurde er durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich kontrolliert, nachdem er mit seinem Roller gestürzt war, glücklicherweise, ohne sich zu verletzten oder sich einen Schaden am Roller zuzuziehen.
Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit über 1,5 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand und absolut fahruntüchtig war.
Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.
Trunkenheit im Verkehr
