Im Zuge der Nachfahrt wurden Hinweise auf Verkehrsunsicherheit festgestellt, was sich durch die unsichere Fahrweise belegen ließ.
Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle wurde eine alkoholbedingte Beeinflussung von 1,7 Promille festgestellt.
Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.
Trunkenheit im Verkehr
