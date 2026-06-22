Wittlich
Trunkenheit im Verkehr, verdächtiges Verhalten im Bereich eines Möbelgeschäfts
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 21.06.2026 gegen 11:03 Uhr wurde durch eine aufmerksame Zeugin gemeldet, dass eine männliche Person sich im rückwärtigen Bereich eines Möbelgeschäfts in der Friedrichstraße in Wittlich aufhalte und "sich unter Umständen dort an gelagerter Ware zu schaffen mache".

Lesezeit 1 Minute



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Örtlichkeit umgehend angefahren.

Vor Ort wurde ein 45-jähriger Mann aus dem europäischen Ausland festgestellt, welcher als Fahrrad- und Rucksacktourist unterwegs war.

Er stand mit einem Wert von über 2,4 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.
Der Grund seines Aufenthalts hinter dem Möbelgeschäft konnte er aufgrund seines Zustands nicht nachvollziehbar angeben.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Hinweise auf strafbares Verhalten zum Nachteil des Möbelhauses ergaben sich vor Ort nicht.

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