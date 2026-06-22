Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Örtlichkeit umgehend angefahren.
Vor Ort wurde ein 45-jähriger Mann aus dem europäischen Ausland festgestellt, welcher als Fahrrad- und Rucksacktourist unterwegs war.
Er stand mit einem Wert von über 2,4 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.
Der Grund seines Aufenthalts hinter dem Möbelgeschäft konnte er aufgrund seines Zustands nicht nachvollziehbar angeben.
Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
Hinweise auf strafbares Verhalten zum Nachteil des Möbelhauses ergaben sich vor Ort nicht.
Rückfragen bitte an:
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Trunkenheit im Verkehr, verdächtiges Verhalten im Bereich eines Möbelgeschäfts
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