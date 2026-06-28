Wittlich
Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 27.06.2026 gegen 13:42 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 38-jährigen Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet.



Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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54516 Wittlich
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