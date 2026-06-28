Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
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Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis