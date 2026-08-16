Brauneberg
Trunkenheit im Verkehr in Brauneberg
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 15.08.2026 wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 16:00 Uhr auf eine schlafende Person in einem Pkw aufmerksam gemacht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Person zuvor mit dem Fahrzeug durch die Ortslage Brauneberg gefahren sein. Dies wurde durch entsprechende Zeugenaussagen bestätigt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung von 3,85 Promille fest. Der Führerschein der betroffenen Person wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beschlagnahmt.

Gegen die Person wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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