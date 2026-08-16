Trunkenheit im Verkehr in Brauneberg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Person zuvor mit dem Fahrzeug durch die Ortslage Brauneberg gefahren sein. Dies wurde durch entsprechende Zeugenaussagen bestätigt.



Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung von 3,85 Promille fest. Der Führerschein der betroffenen Person wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beschlagnahmt.



Gegen die Person wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



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