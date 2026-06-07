Nach erfolgten Zeugenhinweisen über eine unsichere Fahrweise dieses Fahrzeuges wurde der junge Mann durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich kontrolliert.
Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war, das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen und versichert war und der 29-Jährige zudem mit mehr als 1,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand.
Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.
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Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung und ohne Versicherung, Kennzeichenmissbrauch
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