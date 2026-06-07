Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung und ohne Versicherung, Kennzeichenmissbrauch





Nach erfolgten Zeugenhinweisen über eine unsichere Fahrweise dieses Fahrzeuges wurde der junge Mann durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich kontrolliert.



Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war, das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen und versichert war und der 29-Jährige zudem mit mehr als 1,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand.



Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell