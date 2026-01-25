Im Rahmen der durchgeführten Fahrzeug- und Personenkontrolle wurde festgestellt, dass die 41-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war und aufgrund festgestellter Aus- und Auffallerscheinungen nicht unerheblich alkoholisiert gewesen sein dürfte.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.
Die 32-jährige Beifahrerin, welche ebenfalls deutlich alkoholisiert war, beleidigte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten verbal, so dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.
Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigungen von Polizeibeamten
