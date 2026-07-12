Oberbettingen
Trunkenheit im Straßenverkehr
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit fiel Beamten der PI-Daun in den frühen Morgenstunden gegen 01.35 Uhr ein Pkw auf, welcher die Fahrbahn der Bahnhofstraße in Oberbettingen mittig und sehr langsam befuhr.

Der Fahrzeugführer wurde zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem 34-jährigen Krefelder eine deutliche und zu hohe Alkoholisierung festgestellt, so dass eine Blutentnahme erfolgen musste. Des Weiteren wurde der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf den beschuldigten Fahrzeugführer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Rückfragen bitte an:

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Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
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