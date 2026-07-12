Der Fahrzeugführer wurde zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem 34-jährigen Krefelder eine deutliche und zu hohe Alkoholisierung festgestellt, so dass eine Blutentnahme erfolgen musste. Des Weiteren wurde der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf den beschuldigten Fahrzeugführer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.
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Der Fahrzeugführer wurde zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem 34-jährigen Krefelder eine deutliche und zu hohe Alkoholisierung festgestellt, so dass eine Blutentnahme erfolgen musste. Des Weiteren wurde der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf den beschuldigten Fahrzeugführer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.