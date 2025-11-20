Trierer Weihnachtsmarkt 2025 - Polizei Trier informiert über ihr Einsatzkonzept



Damit dies friedlich und störungsfrei verläuft, hat die Polizeiinspektion Trier einige Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit Aller zu gewährleisten.



Sichtbar und jederzeit ansprechbar werden über den gesamten Veranstaltungszeitraum uniformierte Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein und dort für alle kleineren oder auch größeren polizeilichen Belange bereitstehen.

Zu den besucherstarken Zeiten an den Wochenenden (ab dem 28.11.2025) öffnet zudem eine mobile Wache in der Liebfrauenstraße ihre Tür.

Direkt gegenüber dem Portal der Liebfrauenkirche und in Form eines roten Containers stehen auch dort Polizisten abseits des Trubels für die Besucher des Weihnachtsmarktes und deren Anliegen bereit.

Die Wache ist zu folgenden Zeiten besetzt:



freitags und samstags: 15.00 - 21.00 Uhr

sonntags: 15.00 - 20.00 Uhr



Neben den für Alle sichtbaren Einsatzkräften kommen auch dieses Jahr wieder zivile Polizisten in den Einsatz, die ein wachsames Auge auf mögliche Langfinger oder sich anbahnende Gefahren haben werden.

Das Veranstaltungsgelände wird außerdem mittels moderner Videotechnik überwacht. Rechtliche Hinweise hierzu können an allen Zugängen zum Veranstaltungsgelände auf den Hinweisschildern nachgelesen werden.



In Erwartung eines nicht unerheblichen Anteils internationalen Publikums aus dem angrenzenden Ausland, werden an drei Samstagen im Advent Polizisten aus Frankreich und Luxemburg gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen über den Weihnachtsmarkt patrouillieren. Dies ist mittlerweile gute Tradition und hat sich bei Besuchern und Kollegen etabliert.



Die Polizeiinspektion Trier wünscht allen Besuchern des Weihnachtsmarktes einen schönen Aufenthalt und eine sichere, unbeschwerte und besinnliche Vorweihnachtszeit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell