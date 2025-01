Trier-Zewen: Vier Pkw zerkratzt

Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Zewener Turmstraße geparkt gewesen, als sie von unbekanntem Täter vermutlich mit einem spitzen Werkzeug jeweils an den Fahrzeugseiten zerkratzt wurden.

Nach derzeitigem Stand wird von einer Tatausführung in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar ausgegangen.

Hinweise nimmt die PI Trier unter 0651-983/44150 entgegen.



