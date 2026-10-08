Trier – Zeugenaufruf nach Unfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, den 07.10.2026, gegen 08:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw und einem Fahrrad im Bereich des Kreisverkehrs Luxemburger Straße / Römerbrücke.

Der unfallverursachende PKW entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zum Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weinroten Peugeot mit französischer Zulassung handelte.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten PKW tätigen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Trier unter 0651 983-44150 zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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