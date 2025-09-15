TRIER SPIELT: Die Polizei Trier war mit dabei

Spielend lernen, dem Bewegungsdrang freien Lauf lassen und tolle Erlebnisse mit nach Hause nehmen - das Erfolgsrezept des Spiele-Festivals bot auch in diesem Jahr wieder zahlreiche kostenlose Spielstationen für alle Altersklassen.



Unter den zahlreichen Angeboten durfte auch ein Stand des Polizeipräsidiums Trier nicht fehlen. Von 10 bis 18 Uhr konnten sich die kleinen Nachwuchskräfte als echte Polizistinnen und Polizisten verkleiden.



"Sowohl das Polizeimotorrad mit eingeschaltetem Blaulicht als auch der Streifenwagen waren für die Kinder ein echter Anziehungspunkt. Einmal in Uniform auf und im jeweiligen Fahrzeug zu sitzen, sorgte für reihenweise funkelnde Kinderaugen," so Polizeihauptkommissarin Sarah Wallerius der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier.



Neben Spiel und Spaß hatten die Polizeikräfte zusätzlich Präventionstipps für Groß und Klein im Gepäck: Damit die Kinder auch in der Herbstsaison gut sichtbar sind, bekamen sie neonfarbene reflektierende Leuchtbänder als Give-aways mit nach Hause. Auch die Eltern konnten sich Infomaterial für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr abgreifen.



