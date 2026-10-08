Trier
Trier – Mann (55) nach Verkehrsunfall schwer verletzt
Symbolbild
dpa

Am heutigen Donnerstag, den 08.10.2026, kam es gegen 06:40 Uhr in der Loebstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Hierbei wurde ein Mann (55 Jahre) beim Überqueren eines Zebrastreifens durch einen herannahenden Pkw erfasst, auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße geschleudert. Durch herbeieilende Passanten wurde umgehend Erste-Hilfe geleistet. Im Anschluss konnte der Mann schwer verletzt mit dem Verdacht auf ein Thorax-Trauma sowie eine Schädel-Hirn Verletzung in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallverursacherin stand unter Schock und wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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