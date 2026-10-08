Trier – Mann (55) nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hierbei wurde ein Mann (55 Jahre) beim Überqueren eines Zebrastreifens durch einen herannahenden Pkw erfasst, auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße geschleudert. Durch herbeieilende Passanten wurde umgehend Erste-Hilfe geleistet. Im Anschluss konnte der Mann schwer verletzt mit dem Verdacht auf ein Thorax-Trauma sowie eine Schädel-Hirn Verletzung in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallverursacherin stand unter Schock und wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.



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