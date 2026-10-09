Trier
Trier - Festnahme nach Zeugenhinweis
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am heutigen Freitag, den 09.10.2026, wurde gegen 19:00 Uhr aufgrund eines verdächtigen Sachverhalts ein größerer Polizeieinsatz am Trierer Hauptbahnhof ausgelöst.

Durch sofort entsandte Kräfte konnte nach kurzer Zeit eine Person in einem Stadtbus festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Diese Person führte eine Vielzahl von verbotenen Gegenständen mit sich, welche alle sichergestellt werden konnten.
Der 18-jährige Verantwortliche wurde nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern noch an. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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