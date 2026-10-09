Trier - Festnahme nach Zeugenhinweis

Durch sofort entsandte Kräfte konnte nach kurzer Zeit eine Person in einem Stadtbus festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Diese Person führte eine Vielzahl von verbotenen Gegenständen mit sich, welche alle sichergestellt werden konnten.

Der 18-jährige Verantwortliche wurde nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Die Ermittlungen dauern noch an. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.



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