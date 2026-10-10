Trickdiebstahl

Beim Eintreten in das Anwesen gelang es ihm die Haustüre nur anzulehnen, so dass ein weiterer unbekannter Täter in das Anwesen eindringen konnte, während sich der erste im Gespräch mit der Hauseigentümerin befand.
Diese bemerkte sodann das Eindringen des zweiten Täters und forderte die beiden Personen umgehend zum Verlassen des Anwesens auf.
Im weiteren Verlauf stellte die Geschädigte fest, dass die Täter Räume betreten und Schränke durchsucht hatten.
Eine genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.
Die beiden Personen wurden wie folgt beschrieben:
Personenbeschreibung 01: ca. 17-18 Jahre, 160 cm, schlank, schwarze Haare, wellig, Drei-Tage-Bart, akzentfreies Deutsch, vermutlich dunkle Weste/Jacke
Personenbeschreibung 02: ca. 25 Jahre, 170 cm, schlank, schwarze Haare, wellig, Drei-Tage-Bart, akzentfreies Deutsch
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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