Trickdiebstahl





Beim Eintreten in das Anwesen gelang es ihm die Haustüre nur anzulehnen, so dass ein weiterer unbekannter Täter in das Anwesen eindringen konnte, während sich der erste im Gespräch mit der Hauseigentümerin befand.



Diese bemerkte sodann das Eindringen des zweiten Täters und forderte die beiden Personen umgehend zum Verlassen des Anwesens auf.



Im weiteren Verlauf stellte die Geschädigte fest, dass die Täter Räume betreten und Schränke durchsucht hatten.



Eine genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.



Die beiden Personen wurden wie folgt beschrieben:



Personenbeschreibung 01: ca. 17-18 Jahre, 160 cm, schlank, schwarze Haare, wellig, Drei-Tage-Bart, akzentfreies Deutsch, vermutlich dunkle Weste/Jacke



Personenbeschreibung 02: ca. 25 Jahre, 170 cm, schlank, schwarze Haare, wellig, Drei-Tage-Bart, akzentfreies Deutsch



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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