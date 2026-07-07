Trickdiebstahl

Am 05.07.2026 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täterinnen, welche als angebliche Pflegekräfte mit weißen Kitteln bekleidet waren, zu einem Anwesen in der Straße "Vor den Gruben" in Salmtal.





Hier verwickelten sie die Bewohnerin eines dortigen Anwesens in ein Gespräch und gaben an, dass sie Unterschriften sammeln würden.



Im Nachgang zum Besuch der beiden tatverdächtigen Frauen stellte die Hauseigentümerin fest, dass Wertgegenstände aus dem Anwesen entwendet worden waren.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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