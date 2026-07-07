Trickdiebstahl

Hier verwickelten sie die Bewohnerin eines dortigen Anwesens in ein Gespräch und gaben an, dass sie Unterschriften sammeln würden.
Im Nachgang zum Besuch der beiden tatverdächtigen Frauen stellte die Hauseigentümerin fest, dass Wertgegenstände aus dem Anwesen entwendet worden waren.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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