Trickdiebstahl





Hier ließ sich der Mann mehrere Schmuckstücke vom Verkäufer zeigen und verwickelte ihn in ein Verkaufsgespräch.



Im weiteren Verlauf verließ der Mann mit seinem Kind den Laden unter dem Vorwand seinen Ausweis zur Absicherung des Kaufs holen zu müssen.



Der Mann kehrte nicht zurück, stattdessen musste er Verkäufer feststellen, dass der Mann einige Schmucktücke entwendet hatte.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.



Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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