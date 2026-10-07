Trickdiebstahl in Antiquitätenladen

Geschickt lenkten zwei der Personen, ein Mann und eine Frau, die beiden Verkäufer im Laden ab. Währenddessen nutzte die dritte Person einen unbeobachteten Moment und nahm ein goldenes Collier in hohem vierstelligem Wert aus einer geöffneten Vitrine. Das Schmuckstück ist mit Brillanten besetzt und trägt einen herzförmigen Rubin in der Mitte.



Bevor die Verkäufer des Antiquitätenladens den Diebstahl bemerkten, verließen die Tatverdächtigen den Laden in unbekannte Richtung.

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:



Person 1:



- männlich



- schwarze Lederjacke mit der Aufschrift "BDG Jeans" auf dem

Rücken



- schwarze Schiebermütze



- Brille



Person 2:



- weiblich



- gemusterter Poncho



- Mütze



- lange schwarze Haare



- schwarze Handtasche



Person 3:



- männlich



- schwarze ärmellose Daunenjacke



- schwarze Kappe



- Brille



Wer hat möglicherweise die Personen in der Neustraße beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Colliers geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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