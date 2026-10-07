Trier
Trickdiebstahl in Antiquitätenladen

Symbolbild

dpa

Am Dienstag, 29. September, gegen 11:15 Uhr, betraten drei Personen einen Antiquitätenladen in der Neustraße in Trier.

Lesezeit 1 Minute

Geschickt lenkten zwei der Personen, ein Mann und eine Frau, die beiden Verkäufer im Laden ab. Währenddessen nutzte die dritte Person einen unbeobachteten Moment und nahm ein goldenes Collier in hohem vierstelligem Wert aus einer geöffneten Vitrine. Das Schmuckstück ist mit Brillanten besetzt und trägt einen herzförmigen Rubin in der Mitte.

Bevor die Verkäufer des Antiquitätenladens den Diebstahl bemerkten, verließen die Tatverdächtigen den Laden in unbekannte Richtung.
Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich

- schwarze Lederjacke mit der Aufschrift "BDG Jeans" auf dem
Rücken

- schwarze Schiebermütze

- Brille

Person 2:

- weiblich

- gemusterter Poncho

- Mütze

- lange schwarze Haare

- schwarze Handtasche

Person 3:

- männlich

- schwarze ärmellose Daunenjacke

- schwarze Kappe

- Brille

Wer hat möglicherweise die Personen in der Neustraße beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Colliers geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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