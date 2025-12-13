Trickdiebe unterwegs





Gegen 14:15 Uhr begab sich ein bisher unbekannter männlicher Täter in das geöffnete Anwesen einer Hauseigentümerin in der Kondelstraße 2 in Kinderbeuern.

Die Hauseigentümerin war mit Reinigungsarbeiten beschäftigt und hatte die Hauseingangstüre nur angelehnt.

Der Mann gab sich als Ankäufer von Antiquitäten aus und sah sich im Anwesen um.

Als er plötzlich mit einer Ausrede das Anwesen wieder verließ und kein weiteres Interesse zeigte, stellte die Geschädigte das Fehlen von Schmuck fest.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht festgestellt werden, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen.

Personenbeschreibung des Täters: männlich, schlank, zwischen 1,80-1,85 m groß, ca. 60 Jahre oder jünger, sprach Hochdeutsch ohne Akzent, gut gekleidet.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Gegen 15:00 Uhr begab sich der Personenbeschreibung nach vermutlich die gleiche männliche Person zu einem Anwesen in der Schulstraße 91a in Kinderbeuern.

Auch hier konnte er sich unter dem Vorwand des Ankaufs von Antiquitäten Zutritt zum Anwesen verschaffen.

Er sah sich mehrere Räume des Anwesens an und "begutachtete" vorgefundenen Schmuck.

Zu einem Ankauf kam es nicht, entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand glücklicherweise nichts.

Die Person entfernte sich in einem weißen Personenkraftwagen mit KO-Kennzeichen.



Gegen 15:40 Uhr begab sich eine bisher unbekannte Person zu einem Anwesen in die Straße "Zum Wingert 18" in Wittlich.

Hier bat er die Hauseigentümerin um die Möglichkeit, seine Notdurft zu verrichten.

Aufgrund der Möglichkeit, dies zu tun, ohne den Mann in die bewohnten Räume des Anwesens zu lassen, gewährte sie diesem Zutritt, bemerkte jedoch, wie auffallend der Mann versuchte, sich umzusehen.

Der Mann wurde durch die Frau auf 30-40 Jahre geschätzt. Er war circa 1,70m groß, korpulent, hatte dunkle Haare und trug eine graue Jacke.

Zu konkreten strafbaren Handlungen war es hier nicht gekommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



