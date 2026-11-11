Trickbetrugswelle, Täterfestnahme

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr gingen bei der Polizei insgesamt 20 Meldungen von meist älteren Opfern ein, die aber glücklicherweise den Betrugsversuch rechtzeitig bemerkten und nicht auf die Forderungen eingingen. Bei allen Anrufen war die Tatbegehungsweise gleich - die unbekannten Täter gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus und versuchten, durch Vortäuschen von polizeilichen Ermittlungen, an das Geld der Geschädigten zu kommen.
In einem Fall konnte dank schneller Reaktion des 94-jährigen potentiellen Opfers und dessen umgehende Benachrichtigung der "richtigen" Polizei, der falsche Beamte vor der Haustür des Geschädigten in Bernkastel-Kues bei der geplanten Abholung von Bargeld festgenommen werden. Der 19-jährige Beschuldigte aus Nordrhein-Westfalen wird nun dem Haftrichter vorgeführt.
In diesem Zusammenhang folgende Tipps der Polizei:
-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.
-Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten,
den Dienstausweis -Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde
an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die
Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese
durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher
währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie
niemals um Geldbeträge bitten -Geben Sie am Telefon keine Details zu
Ihren finanziellen Verhältnissen preis -Lassen Sie sich am Telefon
nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. -Übergeben Sie
niemals Geld an unbekannte Personen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/9527-0
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
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Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr gingen bei der Polizei insgesamt 20 Meldungen von meist älteren Opfern ein, die aber glücklicherweise den Betrugsversuch rechtzeitig bemerkten und nicht auf die Forderungen eingingen. Bei allen Anrufen war die Tatbegehungsweise gleich - die unbekannten Täter gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus und versuchten, durch Vortäuschen von polizeilichen Ermittlungen, an das Geld der Geschädigten zu kommen.