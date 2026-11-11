Trickbetrugswelle, Täterfestnahme

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr gingen bei der Polizei insgesamt 20 Meldungen von meist älteren Opfern ein, die aber glücklicherweise den Betrugsversuch rechtzeitig bemerkten und nicht auf die Forderungen eingingen. Bei allen Anrufen war die Tatbegehungsweise gleich - die unbekannten Täter gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus und versuchten, durch Vortäuschen von polizeilichen Ermittlungen, an das Geld der Geschädigten zu kommen.

In einem Fall konnte dank schneller Reaktion des 94-jährigen potentiellen Opfers und dessen umgehende Benachrichtigung der "richtigen" Polizei, der falsche Beamte vor der Haustür des Geschädigten in Bernkastel-Kues bei der geplanten Abholung von Bargeld festgenommen werden. Der 19-jährige Beschuldigte aus Nordrhein-Westfalen wird nun dem Haftrichter vorgeführt.



In diesem Zusammenhang folgende Tipps der Polizei:



-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

-Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten,

den Dienstausweis -Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde

an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die

Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese

durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie

niemals um Geldbeträge bitten -Geben Sie am Telefon keine Details zu

Ihren finanziellen Verhältnissen preis -Lassen Sie sich am Telefon

nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. -Übergeben Sie

niemals Geld an unbekannte Personen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/9527-0

Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





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