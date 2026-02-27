Trickbetrügerin mit Modus Oerandi Pflegedienst

Die Frau gibt an, sich auf ein Inserat der Seniorin im Wochenspiegel wegen einer Haushaltshilfe bei ihr gemeldet zu haben. Sie wolle diese Tätigkeit nebenberuflich übernehmen, hauptberuflich sei sie bei einem Pflegedienst im Nachbarort Blankenrath tätig. Tatsächlich hatte die Seniorin in der Vorwoche auch Kontakt zu eben diesem Pflegedienst, so dass sie keinen Verdacht schöpfte und die Frau in ihre Wohnung lässt. Noch während der Anwesenheit der Dame klingeln zwei weitere Frauen mit Baby an der Tür der Seniorin und bitten darum,in deren Küche ein Fläschchen für das Baby erwärmen zu dürfen. Sie seien mit dem Wagen liegen geblieben und hätten bereits vergeblich an andere Türen geklopft. Die Hauseigentümerin lässt die Frauen zwar nicht ins Haus, ist aber etwa fünf Minuten abgelenkt. Die angebliche Pflegerin verlässt wenig später ebenfalls das Haus, sucht aber im Vorfeld noch das Bad auf. Am folgenden Tag stellt die Seniorin fest, dass aus dem Badezimmer Schmuck im Gesamtwert von rund 2000 Euro entwendet wurde. Sie beschreibt die mutmaßliche Täterin als schlanke dunkelhaarige Frau mit Pferdeschwanz und möglicherweise spanischem oder italienischem Akzent und auffallend schlechten Zähnen. Sie trug weiße Kleidung, die in Pflegeberufen üblich ist. Sie hielt sich am 25.02.2026 zwischen 15:30 und 16:00 im Haus der Geschädigten in der Weiherstraße auf und entfernte sich dann zu Fuß über die Straße Zum Thonhügel in Richtung Kirchstraße. Über Aussehen und Bekleidung der möglichen Mittäterinnen ist nichts bekannt. Eine der beiden Frauen habe ein Baby getragen, die zweite einen Maxicosi.

Die Polizei Zell bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wurden die Frauen von weiteren Zeugen gesehen, möglicherweise beim Einsteigen in ein Fahrzeug? Sollten entsprechende Beobachtungen gemacht worden sein, um was für ein Fahrzeug handelte es sich? Ist ein Kennzeichen bekannt?



