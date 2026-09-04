Als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, musste folgendes festgestellt werden.
Eine 53-jährige Frau aus Hessen war bei Klettermaßnahmen aus einer Höhe von etwa 20 Metern in die Lieser gestürzt.
Die eintreffende Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.
Aktuell laufen die Ermittlungen zur Ursache vor Ort durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, sowie Kräfte der Kriminalpolizei.
Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen, da derzeit keine weiteren Erkenntnisse vorliegen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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tragischer Unfall am Manderscheider Klettersteig, gemeinsame Presseerklärung der VGV Wittlich-Land und der Polizeiinspektion Wittlich
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