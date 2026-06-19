Trafobrand sorgt für größeren Stromausfall



Betroffen waren insbesondere die Ortslagen Speicher und Preist.

Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg dürfte ein Kurzschluss innerhalb des Geräts ursächlich für den darauffolgenden Brand sein.

Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Durch Westnetz wurde ein Ersatzgenerator in Betrieb genommen, um die Stromversorgung wieder herzustellen.



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