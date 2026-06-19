Speicher
Trafobrand sorgt für größeren Stromausfall
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am heutigen Nachmittag wurde ein brennender Trafokasten in Speicher festgestellt, welcher einen größeren Stromausfall zur Folge hatte.


Betroffen waren insbesondere die Ortslagen Speicher und Preist.
Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg dürfte ein Kurzschluss innerhalb des Geräts ursächlich für den darauffolgenden Brand sein.
Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.
Durch Westnetz wurde ein Ersatzgenerator in Betrieb genommen, um die Stromversorgung wieder herzustellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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