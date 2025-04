Toter Mann aus der Mosel ist identifiziert - Polizei bedankt sich für die Hilfe

Bei dem Toten handelt es sich um einen 63 Jahre alten Mann, der in Graach an der Mosel lebte. Der entscheidende Hinweis kam aus dessen sozialen Umfeld.



Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen deutet nichts auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes hin. Vielmehr könnte es sich um ein Unfallgeschehen gehandelt haben.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.



Die Medien werden gebeten, das Lichtbild des Mannes von Ihren Publikationen zu entfernen - Danke!



