Toilettenanlage im Bürgerpark "Steinautal" beschädigt

In der Zeit zwischen Dienstag, den 31.12.24 und Montag, den 13.1.25, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Tür sowie Inventar an der Toilettenanlage im Bürgerpark "Steinautal" in Hoppstädten-Weiersbach.

Es entstand ein Sachschaden von hohem dreistelligen Wert.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.

Tel.: 0651 983-43390

Mail: KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de



