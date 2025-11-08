Tödlicher Verkehrsunfall

Hierbei befuhr ein 17- jähriger Motorradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die L144 aus Richtung Korlingen kommend in Richtung Trier-Tarforst. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die L144 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme eingerichtet.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter beauftragt.



Im Einsatz befanden sich:



Berufsfeuerwehr Trier mit technischer Hilfeleistung, Notarzt und 2 Rettungswagen,

Polizeiinspektion Trier mit 3 Streifen,

Fuhrpark Stadtraum Trier,

Gutachter,

Notfallseelsorge



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: PHK Martin Schneider

Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell