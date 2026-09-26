Hermeskeil
Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 165 zwischen Muh und Züsch
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 26.09.2026 um 20:40 Uhr ereignete sich eine tödlicher Verkehrsunfall auf der L 165 zwischen der Ortslage Muhl und Züsch.

Lesezeit 1 Minute

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer eines silberfarbenen Toyota Lexus nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Pkw wurde durch den Aufprall über die Fahrbahn geschleudert und blieb in der Böschung liegen und fing Feuer. Die eintreffende Feuerwehren Muhl, Züsch und Hermeskeil löschten den brennenden Pkw. Für den Fahrzeugführer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Schon bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte davon ausgegangen werden, das die Person bereits verstorben war. Die Identität der Person ist bis dato noch nicht ermittelt und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf den tödlich verunglückten Fahrzeugführer liegen im Raum Saarbrücken vor.

Zeugen des Verkehrsunfall setzen sich bitte umgehend mit der Polizei in Hermeskeil in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Verantwortlich. PHK Johannes
Telefon: 06503-9151-10
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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