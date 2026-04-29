Tödlicher Verkehrsunfall auf der K86 zwischen Detzem und Thörnich.



Zwischen einem Motorradfahrer und einem 20-jährigen Autofahrer kam es auf gerader Strecke zur Kollision.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 57-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Der PKW-Fahrer erlitt nach derzeitigem Sachstand keine bekannten Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Unfallstelle bleibt zur Unfallaufnahme bis auf Weiteres gesperrt.



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