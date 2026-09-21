Morbach
Tödlicher Verkehrsunfall auf der Hunsrückhöhenstraße
Symbolbild

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dpa

Am gestrigen Abend, den 20.09.2026, ereignete sich gegen 19:35 Uhr ein folgenschwerer Alleinunfall auf der B327 zwischen den Ortslagen Gutenthal und Odert.

Lesezeit 1 Minute

Ein 23-jähriger Fahrer eines PKWs kam in Fahrtrichtung Thalfang aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die B327 war für die Zeit der Unfallaufnahme einspurig befahrbar.
Im Einsatz waren die FFW Morbach, Hoxel und Weiperath, Notarzt, RTW, Straßenmeisterei Thalfang und je eine Streife der Polizei aus Hermeskeil und aus Morbach.

Sollten Augenzeugen Hinweise zum Unfallhergang geben können, bittet die Polizeiinspektion Morbach um zeitnahe Kontaktaufnahme unter der 06533-93740.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

SB: POK Donell


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