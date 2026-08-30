Tödlicher Verkehrsunfall auf der A1





Der Fahrer eines Pkw der Marke Mercedes befuhr den Beschleunigungsstreifen der Raststätte Eifel Ost und geriet dabei, aus ungeklärter Ursache, quer zur Fahrbahn auf die linke Fahrspur.



Ein auf der linken Fahrbahn befindlicher Fahrer eines BMW kollidierte mit der Front seines Pkw mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes.

Beim Zusammenstoß wurde der 20- jährige Fahrzeugführer des Mercedes tödlich verletzt. Der 18- jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Der 56- jährige Fahrzeugführer des BMW, die 51- jährige Beifahrerin und ein 15-jähriges Mädchen wurden ebenfalls schwer verletzt.



Der Streckenabschnitt von Hasborn bis Manderscheid in Fahrtrichtung Koblenz wird noch voraussichtlich bis um 07:00 Uhr zur Durchführung von Reinigungsarbeiten gesperrt bleiben.



Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Verkehrsunfallgutachten angeordnet.



Im Einsatz waren neben Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr die Autobahnmeisterei Wittlich, die Polizeiinspektion Wittlich und die Polizeiautobahnstation Schweich.



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