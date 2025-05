Tödlicher Unfall mit landwirtschaftlicher Zugmaschine

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einer Wiese zwischen Plütscheid und dem Ortsteil Geweberhof kam es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zu einem tragischen Unfall. Ein Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte einen Steilhang herunter.

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einer Wiese zwischen Plütscheid und dem Ortsteil Geweberhof kam es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zu einem tragischen Unfall.

Ein Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte einen Steilhang herunter.

Die landwirtschaftliche Zugmaschine überschlug sich mehrfach. Hierbei erlitt der 52-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Arzfeld tödliche Verletzungen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Plütscheid, Waxweiler, Prüm,

der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell an.



