Gönnersdorf
Todesermittlung nach Brandgeschehen in Gönnersdorf
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Mittwochabend, 22.10.2025, wurde in einem Wohnhaus in Gönnersdorf eine männliche Person leblos aufgefunden.

Zuvor war es offenbar im Gebäude - für dritte Personen unbemerkt -zu einem Brandgeschehen in der Küche gekommen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brand- sowie der Todesursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Gönnersdorf, Lissendorf und Birgel sowie die Polizeiinspektionen Daun, Prüm und die Kriminalpolizei Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-95000
https://s.rlp.de/KIWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region