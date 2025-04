Tod eines Neugeborenen - Polizei ermittelt zur Ursache

Am heutigen Vormittag gegen 9:35 Uhr erreichte die Polizei der Hinweis auf einen medizinisch und polizeilich relevanten Notfall in Mehring.



Sogleich wurden Einsatzkräfte der Polizei sowie ein Notarzt und der Rettungsdienst entsandt.



Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine junge Frau im Heranwachsendenalter in der Nacht einen Säugling, vermutlich alleine in ihrer Wohnung, zur Welt brachte.



Das Neugeborene wurde in der Wohnung der Frau leblos aufgefunden, der Notarzt konnte nur noch dessen Tod attestieren. Die junge Frau wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei hat nun die Todesfallermittlungen aufgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat die Gerichtsmedizin der Universität Mainz mit der Obduktion des Leichnams zur Feststellung der Todesumstände beauftragt.



Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Uwe Konz

Pressesprecher



Telefon: 0651/983-40020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell