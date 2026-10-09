Tierische „Polizeipraktikanten“ suchen dringend ihr Herrchen





Nachdem gleich mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer zwei größere freilaufende Hunde auf dem Streckenabschnitt meldeten, konnten die beiden „Ausreißer“ unter kurzzeitiger Sperrung der Fahrbahn durch die Polizeibeamten unter sportlichem Einsatz eingefangen werden. Im Rahmen dessen kam es zu einem kurzzeitigem Verkehrsrückstau von ca. 1km. Es erfolgte eine Meldung im Verkehrswarnfunk um die Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam zu machen.



Da die Ermittlungen der Hundehalterin /des Hundehalters noch andauern, wurden die beiden sehr freundlichen Hunde, aufgrund der Wetterlage und „Unterbringungsengpässen“ kurzer Hand als „Hilfskräfte“ der Polizeiinspektion Morbach zugeführt.



Auch wenn die beiden Neuankömmlinge bislang wenig zur Aufklärung ihres eigenen „Vermisstenfalls“ beitragen konnten, verlief die Zusammenarbeit mit den vierbeinigen Gästen bislang ausgesprochen unkompliziert und sorgte bei den eingesetzten Beamtinnen und Beamten für willkommene Abwechslung im Dienstalltag.



Die Polizeiinspektion Morbach bittet den Hundehalter, sich UNMITTELBAR auf hiesiger Dienststelle zu melden und seine beiden freundlichen Ausreißer unter Vorweisung eines adäquaten Besitzer-/Halter-Nachweises abzuholen.



Da die beiden Hunde weder über eine Halsbandmarke, noch Ohrtattoowierung verfügen – möchte die Polizeiinspektion Morbach an dieser Stelle nochmals an alle Hundehalter appellieren, ihre liebsten Vierbeiner entsprechend zu kennzeichnen. Insbesondere eine Registrierung der Chipnummer bei Tasso kann helfen den eigenen Vierbeiner schneller nach Hause zu bringen.



Nicht jeder Einsatz endet mit einer Anzeige – manchmal beginnt er auch mit zwei freundlichen Hunden auf Abwegen.



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