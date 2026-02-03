technischer Defekt zwingt Schwertransport zum Stehenbleiben

Am 02.02.2026 gegen 01:50 Uhr befuhr ein Schwertransport die Strecke vom Kreisverkehr Platten in Richtung der Dr. Oetker-Straße in Wittlich-Wengerohr. Der Transport wurde polizeilich begleitet. Im Bereich der Dr. Oetker-Straße / Europastraße kam es zu einem technischen Defekt an einem Luftschlauch des Anhängers, wodurch eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Das Fahrzeug musste vor Ort stehen bleiben.

Es wurden entsprechende Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.



Im Laufe des Tages wurde eine Umleitung eingerichtet.



Gegen 17:00 Uhr war der Anhänger wieder repariert, so dass unter polizeilicher Begleitung eine Weiterfahrt möglich war.



Es kam am Vormittag des 02.02.2026 zu nicht gänzlich verhinderbaren Verkehrsbeeinträchtigungen und Verzögerungen im Verkehrsfluss.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





