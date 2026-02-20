Technischer Defekt einer Warnanlage



Auslöser hierfür war vermutlich ein technischer Defekt, in dessen Folge sich mehrere Mitarbeiter unwohl fühlten.

Die alarmierte Feuerwehr Morbach führte daraufhin Messungen innerhalb des Gebäudes durch. Dabei konnten keinerlei Auffälligkeiten festgestellt werden.

Betroffene Mitarbeiter des Supermarktes wurden vorsorglich zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankhäuser verbracht.

Eine konkrete Gefahrenlage für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der betroffene Supermarkt blieb aus Sicherheitsgründen bis zur weiteren Abklärung durch eine Fachfirma geschlossen. Nach Überprüfung ist von einem technischen Defekt einer Warnanlage auszugehen.

Im Einsatz befanden sich das Deutsche Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Morbach sowie die Polizei Morbach.



