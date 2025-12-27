technischer Defekt an Heizung





Wie im Verlauf der Ermittlungen vor Ort in Erfahrung gebracht werden konnte, kam es aufgrund eines technischen Defekts an der Ölheizung zu einem Schwelbrand, welcher durch die Hauseigentümer aufgrund der alarmierenden Rauchmelder schnell entdeckt werden konnte.



Durch die schnell eintreffenden Feuerwehrkräfte wurde der Schwelbrand rasch unter Kontrolle gebracht, so dass es zu keinem großen Brandausbruch kam.



Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach Durchlüften des Anwesens konnten die Bewohner im Haus verbleiben.



Die Durchfahrtsstraße durch Dreis musste während des Einsatzes vollends gesperrt werden.



