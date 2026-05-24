Taxi entwendet



Ein Taxifahrer hielt an einer Anschrift in der Hauptstraße in Lösnich und verließ kurzzeitig seinen Wagen. Dies nutzte der unbekannte Täter und entwendete das Taxi, in dem sich noch der Schlüssel befand.

Letztlich konnte das Fahrzeug im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wenige hundert Meter vom Tatort entfernt vorgefunden werden.

Zeugen hatten dabei beobachtet, wie ein ca. 25 - 30-jähriger, schwarzhaariger Mann, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, das Taxi fluchtartig verließ und sich in Richtung Mosel entfernte.

Im Inneren des Fahrzeugs konnten die Beamten Spuren sichern, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

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06531 95270





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