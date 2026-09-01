Osburg
Tatklärung nach Fahrraddiebstahl
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Im Zeitraum vom 21. bis zum 23.08.26 wurde in Osburg ein hochwertiges Mountainbike im Wert von 1300 EUR von zunächst unbekannten Tätern gestohlen und der Diebstahl bei der Polizeiinspektion Hermeskeil angezeigt.

Lesezeit 1 Minute



Am 30.08.2026 entdeckte der Eigentümer sein gestohlenes Fahrrad auf einem Internetverkaufsportal und informierte die Polizei Hermeskeil.
In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier und der Kriminalinspektion Trier wurde mit dem Verkäufer für den gestrigen Motagabend ein Termin zum Kauf des Fahrrads in einer nahgelegenen Ortslage vereinbart.
Bei diesem Treffen konnten durch Zivilkräfte zwei jugendliche "Verkäufer" im Alter von 15 und 16 Jahren angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen werden. Das gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen dritten Jugendlichen, der das Fahrrad gestohlen und seinen Freunden zum Verkauf überlassen haben soll.
Die zuvor festgenommenen Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben.
Der Geschädigte wird sein Fahrrad wieder zurückbekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Michael Notzon

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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