Tatklärung nach Fahrraddiebstahl





Am 30.08.2026 entdeckte der Eigentümer sein gestohlenes Fahrrad auf einem Internetverkaufsportal und informierte die Polizei Hermeskeil.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier und der Kriminalinspektion Trier wurde mit dem Verkäufer für den gestrigen Motagabend ein Termin zum Kauf des Fahrrads in einer nahgelegenen Ortslage vereinbart.

Bei diesem Treffen konnten durch Zivilkräfte zwei jugendliche "Verkäufer" im Alter von 15 und 16 Jahren angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen werden. Das gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt.



Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen dritten Jugendlichen, der das Fahrrad gestohlen und seinen Freunden zum Verkauf überlassen haben soll.

Die zuvor festgenommenen Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben.

Der Geschädigte wird sein Fahrrad wieder zurückbekommen.



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