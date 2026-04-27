Wittlich
Taschendiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am 25.04.2026 gegen 14:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger in ein Geschäft in der Karrstraße und entwendete hier in einem unbeobachteten Moment einer 33-jährigen Kundin ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche.

Lesezeit 1 Minute



Die Geschädigte konnte zwei verdächtige Personen beschreiben.

Erste Person:

weiblich, etwa 40 Jahre alt, schwarze Haare, graue Jacke, ungepflegtes Erscheinungsbild

Zweite Person:

Männlich, ungepflegtes Erscheinungsbild

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren