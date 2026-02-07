Taschendiebstahl

55-60 Jahre alt, schwarze Haare, Maske auf dem Mund, schlank, ca. 160cm groß), in den EDEKA-Markt in Salmtal.



Hier entwendete sie aus einer im Einkaufswagen liegenden Handtasche die Geldbörse und entfernte sich aus dem Laden.



Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell