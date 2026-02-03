Taschendiebstahl





Hier näherte er sich einem 86-jährigen Geschädigten aus der VG Wittlich-Land und entwendete diesem die Geldbörse aus der Seitentasche seines Anoraks.



Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben: 195 - 200 cm groß, schmale Statur, schwarzer langer Mantel



Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell