Taschendiebstahl





Durch einen bisher unbekannten Täter wurde ihr in einem unbeobachteten Moment der Geldbeutel aus der sich im Einkaufwagen befindlichen Handtasche entwendet.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Die Polizei rät:



Tragen Sie Ihre Wertgegenstände eng am Körper in verschlossenen und innenliegenden Taschen.

Lassen Sie Ihre Taschen zu keiner Zeit unbeaufsichtigt, legen Sie diese nicht in den Einkaufswagen.

Seien Sie aufmerksam und melden Sie verdächtige Personen und verdächtiges Verhalten umgehend an die Polizei.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell