Taschendiebstahl





Ihre Handtasche samt Geldbörse hatte sie in ihrem Einkaufswagen.



In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter die Geldbörse zu entwenden.



Im Anschluss an die Tat begab sich der unbekannte Täter an einen Geldausgabeautomaten und konnte hier Abhebungen von Bargeld durchführen.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



