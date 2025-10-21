Taschendiebstahl





Hier hatte sie ihre Einkaufstasche, in welcher sich ihre Geldbörse befand in den Einkaufwagen gelegt und war mit Einkäufen beschäftigt.



In einem kurzfristig unbeobachteten Moment gelang es bisher unbekannten Tätern die Geldbörse zu entwenden.



Im Anschluss versuchten die Täter Geldabhebungen an einem Geldausgabeautomaten zu verfügen.



Der Geschädigten waren zuvor im Einkaufsgeschäft zwei männliche Personen aufgefallen, welche ihr verdächtig vorkamen, da diese offenbar, ohne etwas zu kaufen, im Laden umherstreiften.



Ob es sich um die möglichen Tatverdächtigen der beschriebenen Tat handelte, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden.



Die Personen wurden wie folgt beschrieben:



junger Mann (ca. 20 Jahre), ca. 1,75 m groß, graue Jacke / Pullover, graue Cargo-Hose, blonde Haare (Seiten kurz, Oben lang), schlank



älterer Mann (ca. 40-50 Jahre), wenig Haare (Halbglatze), Dreitagebart



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



