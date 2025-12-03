Taschendiebstähle in Trierer Innenstadt: So schützen Sie sich richtig



In zwei Fällen wurden Portemonnaies aus den mitgeführten Taschen/Rucksäcken der Geschädigten entwendet.

In einem Fall wurde die Geschädigte von zwei bislang unbekannten Täterinnen in ein Gespräch verwickelt, währenddessen eine der Täterinnen unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche entwendete.



Im dichten Gedränge laufen Trickbetrüger und Taschendiebe zu Höchstformen auf: Zu den gängigen Maschen gehören zum Beispiel der Rempler, der Beschmutzer, der Falsche Tourist oder der Drängler. In allen Fälle wird das Opfer abgelenkt und die Unachtsamkeit ausgenutzt.



So schützen Sie sich vor Taschendieben:



- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie für ihren Bummel

benötigen.



- Tragen Sie Geld, Wertsachen und Papiere stets in verschlossenen

Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.



- Wird es etwas voller in der Menschenmenge, so legen sie Ihre

Hand schützend auf die mitgeführte Handtasche oder Jackentasche.



- Achten Sie bei Gedränge oder plötzlichem Anrempeln auf Ihre

Wertsachen.



- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt.



- Bieten Sie Fremden beim Bezahlen keinen Einblick in Ihre

Geldbörse oder Brieftasche.



- Bewahren Sie Ihre EC- und Kreditkarten nie zusammen mit Ihrer

PIN auf.



- Hängen Sie Taschen nicht an Stuhllehnen und lassen Sie sie nicht

unbeaufsichtigt.



